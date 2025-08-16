Путін відмовився від перемир'я і хоче 'всеохопну угоду для припинення війни', - журналіст

Джерела стверджують, що Трамп повідомив Зеленського про цю пропозицію російського правителя.

Правитель Росії Володимир Путін під час перемовин з президентом США Дональдом Трампом на Алясці не підтримав пропозицію про припинення вогню, запропонувавши підписати всеосяжну угоду щодо завершення війни.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід у соціальній мережі X з посиланням на інформовані джерела.

"Президент Трамп заявив (президенту України Володимиру – УНІАН) Зеленському та лідерам НАТО, що Путін не хоче припинення вогню та надає перевагу всеохопній угоді для припинення війни", - повідомив Равід.

Джерела стверджують, що Трамп під час розмови з Зеленським також сказав, що швидке підписання мирної угоди краще за припинення вогню.

Саміт на Алясці - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора на Алясці відбувся саміт Дональда Трампа і Володимира Путіна. Вони зустрілись на авіабазі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска. Це була перша зустріч лідерів США та Росії на американській землі за багато років.

Трамп намагався подати свій саміт з правителем Росії як успішний, однак ключовим результатом зустрічі стало підтвердження: Кремль відмовляється припиняти війну проти України навіть тимчасово.

