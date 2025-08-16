Як переконує радник президента, Україні не повідомили про такі домовленості в межах саміту на Алясці.

Україна поки не отримала жодної інформації про ймовірну домовленість щодо "повітряного перемир'я".

Про це заявив радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин, коментуючи допис журналіста The Economist про те, що Дональд Трамп і Володимир Путін нібито досягли попередньої угоди про "повітряне перемир'я".

"Ми ще нічого про це не чули", - заявив Литвин.

Натомість очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що у медіа почалася "битва джерел". "Деякі особливо смішно читати", - зазначив він.

Що передувало

Раніше кореспондент The Economist Олівер Керрол з посиланням на власні джерела повідомив, що президент США Дональд Трамп та правитель Росії Володимир Путін під час саміту на Алясці досягнули попередньої домовленості про "повітряне перемир'я" до тристоронньої зустрічі лідерів.

"Ми вважаємо, що небо дасть сигнали про попередні результати цих переговорів. Наступний тиждень буде цікавим", - каже джерело.

