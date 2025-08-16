Після візиту Зеленського до Вашингтона буде призначено зустріч із Путіним.

Президент США Дональд Трамп заявив, що найкращий спосіб завершити війну - це мирна угода, а не припинення вогню. Про це він написав у соцмережі TruthSocial після зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці, а також подальшої розмови з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Він зазначив, що зустріч із Путіним пройшла "дуже добре", як і нічна телефонна розмова із Зеленським та європейськими лідерами, "включно з дуже шановним генеральним секретарем НАТО".

"Усі вирішили, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною - це перейти до мирної угоди, яка покладе кінець війні, а не до простої угоди про припинення вогню, яка часто не витримує", - заявив Трамп.

Він також повідомив, що український президент приїде в Овальний кабінет у понеділок вдень.

"Якщо все вийде, ми призначимо зустріч із президентом Путіним. Можливо, буде врятовано життя мільйонів людей", - заявив Трамп.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що провів "тривалу і змістовну" розмову з президентом США Дональдом Трампом після зустрічі лідерів США і РФ на Алясці.

Він зазначив, що Україна підтримує пропозицію Трампа про тристоронню зустріч Україна - Америка - Росія, а також повідомив, що відвідає Вашингтон на запрошення Трампа, щоб "обговорити деталі щодо завершення війни".

Також сенатор Ліндсі Грем передбачив, що війна в Україні може закінчитися до Різдва, але тільки в тому випадку, якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

