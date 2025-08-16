Реліз Reanimal запланований на 2026 рік.

Видання IGN виклало свіжий геймплей Reanimal, атмосферного пригодницького хоррора від студії Tarsier, відомої за серією Little Nightmares. У ролику на 13 хвилин показано початок історії.

За сюжетом брат і сестра опиняються на загадковому острові, де їм належить знайти зниклих друзів. Грати можна як поодинці, так і в кооперативі. Ролик показує дослідження похмурих локацій і перші небезпеки, що підстерігають героїв.

Геймплейно це все той же Little Nightmares. Гравцям знову доведеться тікати від жахливо заворожуючих монстрів, розв'язувати простенькі головоломки і стрибати платформами.

Тільки тепер цим усім можна буде займатися з другом, прямо як у майбутній Little Nightmares 3, яку робить уже не Tarsier, а Supermassive Games, відома за Until Dawn і серією The Dark Pictures Anthology.

Реліз Reanimal заплановано на 2026 рік. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5, Xbox Series і Nintendo Switch 2.

Раніше ми розповідали, що на Summer Game Fest показали трейлер End of Abyss, яка аж надто нагадує Little Nightmares, тільки з вогнепальною зброєю. Гра стане ексклюзивом Epic Games Store.

