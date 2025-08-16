Путін тріумфально вийшов з ізоляції на Алясці, - NYT

Захід став символічним проривом для Путіна, який перебував у дипломатичній ізоляції з 2022 року через вторгнення в Україну.

Президент США Дональд Трамп і правитель Росії Володимир Путін провели перший за останні роки високопоставлений саміт на американській землі. Лідери демонстрували дружбу та обмінювалися компліментами, однак не досягли жодної угоди щодо припинення війни в Україні. Для Путіна цей саміт став демонстративним виходом з ізоляції, пише The New York Times.

Зустріч відбулася на військовій базі в Анкориджі. Трамп привітав Путіна червоною доріжкою, аплодисментами та навіть запропонував йому прокататися в президентському лімузині. Обидва підкреслювали "значний прогрес" у перемовинах, але жодних конкретних рішень не було оголошено.

Путін заявив, що встановив з Трампом "добрий і надійний контакт", запросивши його відвідати Москву. Трамп у відповідь зазначив, що це "цікава ідея". При цьому президент США не згадав ані про санкції, ані про воєнні злочини Кремля.

Зустріч фактично зняла Путіна з міжнародної ізоляції, в якій він перебував після вторгнення в Україну. Водночас президента України Володимира Зеленського на саміт не запросили. Під час переговорів Росія продовжувала обстрілювати українські міста.

Саміт на Алясці - головні новини

Саміт на Алясці став першою зустріччю Дональда Трампа та Володимира Путіна після повернення Трампа в Білий дім. Він відбувся на військовій базі США в Анкориджі та мав на меті пошук шляхів припинення війни в Україні.

Саміт викликав суперечки, оскільки критики в США розцінили прийом Путіна як фактичну легітимізацію його політики та воєнних злочинів.

Після саміту Трамп заявив, що найкращий спосіб завершити війну - це мирна угода, а не припинення вогню.

