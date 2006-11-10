У Ялті - збройний напад на Чорноморський банк розвитку і реконструкції

У центрі Ялти вчора троє невідомих здійснили пограбування Чорноморського Банку розвитку і реконструкції (ЧБРР).

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Ялтинському міському управлінні міліції, 9 листопада о 17.07 на пункт відділу державної спеціальної охорони міста Ялти надійшло повідомлення про наліт на банк. На місце події виїхали співробітники правоохоронних органів. При під`їзді до будівлі банку вони помітили трьох озброєних людей в масках, які намагалися втекти. Переслідуючи нальотчиків, правоохоронці застосували табельну зброю і застрелили одного з грабіжників. Двом нальотчикам вдалося втекти, проте в даний час вони затримані, їх особи встановлені.

Як розповіли в Ялтинській міліції, у момент пограбування в будівлі банку ЧББР перебувало троє співробітників. "Троє озброєних грабіжників зробили постріл в стелю, вимагаючи від співробітників банку відкрити сейфи, після чого вони викрали велику суму грошей - долари, гривні, євро", - повідомили в міліції. В даний час всі вкрадені гроші повернуто банку.

За інформацією міліції, при нальоті постраждав охоронець банку - грабіжники вдарили його битою по голові, внаслідок чого він одержав черепно-мозкову травму.