Львів’янка здобула престижну світову премію з ілюстрації

Львів’янка Валерія Соколова перемогла на Міжнародному бієнале ілюстрації «Золоте перо». Цю нагороду вручають митцям з усього світу за визначний внесок у мистецтво ілюстрації. Переможців бієнале оголосили на виставці «Золоте перо Белграда», повідомляє сайт «Видавництва Старого Лева».

Також авторка потрапила у топ найкращих ілюстраторів за версією журналу «3х3» у номінації «Дитячі книги». Щороку журнал, присвячений сучасному мистецтву ілюстрації, що виходить друком у США та поширюється по всьому світу, обирає найкращих художників, пише zik.ua.

Валерія Соколова народилася у Львові. Закінчила Львівську художню школу, навчалась у Львівському поліграфічному інституті ім. Івана Федорова, згодом – у Державному білоруському театрально-художньому інституті. У 1992 році переїхала у США, де живе і працює дотепер. З 2005 року Валерія Соколова постійно викладає ілюстрацію, дизайн, типографіку, іконопис та інші предмети в Університетах Нью-Йорка, продовжуючи успішну кар’єру ілюстратора дитячої книги. Роботи художниці прикрашають такі книги, як «Коли ще звірі говорили» Івана Франка, «Белла-балерина» Лаури Еймі Ґарн та ін.