На Буковині за смертельну ДТП до 4 років в'язниці засудили командира взводу

Глибоцький районний суд Чернівецької області визнав винним командира взводу однієї з військових частин у вчиненні ДТП, що призвела до смерті двох людей.

Як повідомила сьогодні прес-служба військової прокуратури Західного регіону України, відкрите судове засідання відбулося 2 листопада.

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«Доведено, що навесні 2017 року старший лейтенант Б., керуючи особистим автомобілем, не врахував дорожньої обстановки, неправильно застосував прийоми керування автомобілем і безпідставно змінив напрямок руху вліво, виїхавши на зустрічну смугу руху. Цим самим військовослужбовець допустив зіткнення із зустрічним автомобілем марки «ВАЗ-2109», - йдеться в повідомленні.

У результаті ДТП водій та пасажир легковика загинули на місці пригоди, а ще один пасажир отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Суд врахував усі обставини кримінального правопорушення, визнав зловмисника винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили загибель кількох осіб), і засудив його до 4 років позбавлення волі та одночасно позбавив його права керувати транспортними засобами на строк 2 роки.