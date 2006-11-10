Погода на вихідні

11 листопада на території України буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі у Криму місцями дощ та мокрий сніг. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі у східній частині та в Криму місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, на півдні до 8° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

Про це УНІАН повідомили в Укгідрометцентрі.

12-13 листопада очікується мінлива хмарність. Часом мокрий сніг і дощ, слабка ожеледь; лише у східних областях, Криму та Приазов`ї 12 листопада переважно без опадів. Вночі та вранці у південній частині місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, 12 листопада в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура вночі 12 листопада 1-6° морозу, на крайньому заході та півдні, а 13 листопада в Україні від 2° морозу до 3° тепла; вдень 1-6° тепла, у південній частині 5-10°, в Криму до 13° тепла.

14 листопада у східних областях, Криму, Приазов’ї, Карпатах та прикарпатських областях пройде мокрий сніг та дощ, у північних областях місцями невеликі опади, на решті території без опадів. 15 листопада переважно без опадів, лише вночі в Криму та на Херсонщині часом очікується мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, в Криму до 6° тепла; вдень 0-6° тепла, у південних областях та Криму 4-9° тепла; в Карпатах вночі 1-7° морозу, вдень близько 0°.

Ум.Києві та області 11 листопада буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 1-3° тепла; по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

12-13 листопада очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів; вдень 12 листопада пройде мокрий сніг і дощ, слабка ожеледь, 13 листопада невеликий мокрий сніг. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12 листопада 1-6° морозу, 13 листопада від 2° морозу до 3° тепла; вдень 1-6° тепла.

14 листопада місцями пройде невеликий мокрий сніг та дощ, 15 листопада без істотних опадів. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла; вдень 1-6° тепла.