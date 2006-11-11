Татарам пропонують державну багато-поверхівку замість 10 гектарів під забудову

У Севастополі за державні кошти планують побудувати житловий будинок для депортованих кримських татар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН у прямому ефірі місцевого „Народного каналу”.

За словами С.КУНІЦИНА, у Севастополі 150 сімей кримських татар стоять у черзі на житло, і „вони мають право, тим більше, держава дає кошти для будівництва житла, тому ми сьогодні йдемо за цією схемою”.

Водночас голова міськдержадміністрації висловив жаль, що деякі політики, у тому числі і в Севастополі, спекулюють на даній темі, не знаючи, „за що мене (С.КУНІЦИНА - УНІАН) вкусити”.

Коментуючи ситуацію із нещодавнім розглядом питання про виділення земельної ділянки місцевим кримським татарам в районі селища Дергачі, С.КУНІЦИН повідомив, що певний час тому до нього звернулася Рада представників кримськотатарського народу при голові міської державної адміністрації „із заявою, що вони хотіли б отримати кусок землі. Яка у мене підстава, як у голови адміністрації, щоб сказати їм: „ні, цього не буде, я ваші документи розглядати не буду”. “Вони (кримські татари - УНІАН) такі ж громадяни цієї країни, як росіянин, українець, єврей, вірменин тощо”, - сказав він. Тому, як додав С.КУНІЦИН, після отримання цього листа він звернувся в міську раду, де запропонували підготувати відповідне подання міськдержадміністрації. „Я підписав це подання в міську раду. Потім піднявся шум на цю тему і знову почала розігруватися політика”, - сказав С.КУНІЦИН.

Голова міськдержадміністрації також повідомив, що він „відкликав листа (очевидно, йдеться про відкликання подання в міськраду - УНІАН), тому що навколо цього піднявся політичний кіпіш, ми сьогодні розглядаємо варіант, і держава дала на це кошти з тим, щоб побудувати житловий будинок”.

Як повідомлялося, 11 жовтня цього року Севастопольська міська рада, обговорюючи порядок денний сесії, перенесла на пізніший термін - як заявляли депутати, для більш виваженого вивчення - питання про виділення близько 10 гектарів землі в районі приміського селища Дергачі житлово-комунальному товариству індивідуальних забудовників „Оригінал” для будівництва місця компактного проживання кримських татар.

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ на прес-конференції за підсумками сесії з цього приводу сказав, що „ми проти того, щоб створювати якісь територіальні об’єднання за національними ознаками. Тобто ми проти того, скажімо, щоб російська община створила своє село, кримськотатарська тощо”. Він додав, що „ми з КУНІЦИНИМ обговорювали це питання, позиція така: треба побудувати дім для кримських татар”.