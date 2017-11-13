Держслужбовці, які не говорять українською, ризикують вилетіти з роботи - ЗМІ

Минуло вже півроку відтоді, як у державних кабінетах мали б почати говорити українською, про що написано в законі про держслужбу. Проте у владних кабінетах мовної політики не всюди дотримуються.

Андрій Смолій із друзями створив громадську організацію, яка допомагає людям творити мовну революцію. Їм щодня надходять скарги різного штибу від людей, з якими не захотіли говорити українською. Вони разом виграли не один суд навіть у мереж магазинів, де принципово обслуговують російською. Відтак, працівники тих закладів, за рішенням суду, мають говорити з клієнтом українською, йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

«Був такий випадок, коли офіціантка була відверто незадоволена і казала, що вибачте, що мої батьки - кацапи. Я сказав, що не йдеться про ваших батьків, а про те що клієнт вас просить говорити українською», - згадує Смолій.

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Із травня цього року набув чинності закон про державну службу. Він зобов’язує усіх державних службовців вільно говорити українською. Тому, якщо хочете стати держслужбовцем, вчіть державну мову, тому що свої знання доведеться доводити на іспиті. Для цього у 86 університетах створили комісії, які видають сертифікати, що підтверджують: ви вільно володієте українською. За те, щоб усе було по-чесному, на конкурсах відповідає ціла структура – Національне агентство з питань держслужби.

«Понад 22 тисяч громадян звернулися за отриманням відповідного сертифікату. Ця система вже довела свою ефективність. Усі зрозуміли, що одна з необхідних вимог. Ви не знайдете ні у Франції, ні у Німеччині, ні навіть в Іспанії з її 17 автономіями, держслужбовця, який не володіє державною мовою», - стверджує Костянтин Ващенко, голова Національного агентства України з питань державної служби.

Як показав експеримент у Києві не всі державні службовці спілкуються з громадянами українською. При цьому у Харкові з опитаних чиновників лише один говорив державною, а всі решта – російською.

«Ви можете подати скаргу на керівника держслужби в цьому органі або на Національне агентство. Ми на такі скарги реагуємо і це є підставою в тому числі для дисциплінарного провадження. Може поставити питання навіть про звільнення його з посади», - зазначив Ващенко.

Нині, як ніколи за роки незалежності України, з'явилася купа організацій, які вчать інших української мови і допомагають за неї боротися. Це - україномовний Київ, Одеса, Харків, Глухів. Так, Володимир Наконечний, який є співзасновником спільноти «Україномовний Київ», просуває мову на вулиці. Наприклад, на білбордах активісти переконюють, що жити у Києві - це гуглити українською, це фейсбучити українською, це писати не Kiev, а Kiyv. На цій хвилі навіть КМДА змінила літеру у назві сайту.

Справжній бізнес давно вже й сам зорієнтувався, бо сервіс - головний інструмент в боротьбі за клієнта. Небажання обслужити клієнта рідною мовою, нічим не відрізняється від небажання обслужити вас узагалі. Відтак, українська мова стає все більш необхідною в державі.