Мітинг у Сумах: Реабілітація Щербаня можлива лише в одному випадку

Мешканці Сумської області вважають, що розслідування діянь колишнього голови Сумської обласної державної адміністрації Володимира ЩЕРБАНЯ стане перевіркою для усієї влади, правоохоронних органів і українського правосуддя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, ухваленій сьогодні в Сумах на мітингу протесту проти повернення В.ЩЕРБАНЯ в Україну. Загалом у мітингу сумської громади взяли участь близько 5 тис. осіб.

На переконання учасників мітингу, “немає сумнівів, що реабілітація ЩЕРБАНЯ можлива лише в одному випадку: якщо корумповані слідчі і судді закриють очі на відомі всім страшні факти і виконають політичне замовлення”.

У резолюції мешканці Сумської області висловлюють стурбованість звільненням з-під варти В.ЩЕРБАНЯ “і його зухвалою поведінкою на українській землі. За все скоєне протягом п’яти років в нашій області ЩЕРБАНЬ повинен не позувати перед телекамерами на фоні шикарних «Мерседесів», а давати свідчення у слідчому ізоляторі”.

Що стосується діяльності В.ЩЕРБАНЯ, то, за словами авторів резолюції, “Сумщина пам’ятає, як за часів ЩЕРБАНЯ область перетворилася на зону панування криміналу. Сумщина пам’ятає, як цілі підприємства разом з робочою сільгосптехнікою вирізалися на металобрухт, що відправлявся на Донеччину. Сумщина пам’ятає, як неугодних людей за надуманими звинуваченнями кидали до в’язниці. Сумщина пам’ятає про правило «51 відсотка акцій», які відбиралися у сумчан і передавалися під контроль команди ЩЕРБАНЯ. Нарешті, Сумщина пам’ятає десятки скалічених своїх студентів, що знайшли мужність не скоритися погрозам Щербаня”.

На переконання мешканців Сумщини, “виправдання ЩЕРБАНЯ стане для України Рубіконом, за яким – повернення до повного панування криміналу в державі”.

Як повідомляв УНІАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 листопада повернувся до України із США, де його було затримано 12 жовтня 2005 року. Після прибуття до України В.ЩЕРБАНЯ було доставлено до Генпрокуратури, яка вирішила відпустити його на поруки народних депутатів від Партії регіонів.

В Україні В.ЩЕРБАНЯ звинувачують у скоєнні низки тяжких злочинів, таких як зловживання службовим положенням, перевищення службових повноважень, вимагання, шахрайство з фінансовими ресурсами та інших.