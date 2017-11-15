У США заарештували українську активістку під час протесту

У Вашингтоні поліція заарештувала активістку української діаспори Олексу Чопівську. Це сталося під час протесту біля Національного собору проти "Концерту за єдність", організованого за участю посольства Росії, повідомляє Голос Америки.

Активістка разом з мамою роздавали листівки відвідувачам концерту, в якому брали участь російський диригент Валерій Ґерґієв та піаніст Денис Мацуєв. Обидва 2014 року підписалися під листом у підтримку анексії Криму Росією та політику Кремля стосовно України.

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Охоронці собору попросили жінок залишити територію, але Олекса відстоювала право залишатися, адже вона упродовж 14 років навчалася у приватній школі для дівчат при соборі. У підсумку охорона викликала поліцію. Правоохоронці вдягли Олексі наручники, посадили до машини і увезли до відділку. Там її протримали близько п’ять годин у камері і відпустили.

В інтерв’ю "Голосу Америки" Чопівська підтвердила, що її звинувачують у незаконному потраплянні на приватну територію та заборонили заходити на територію собору протягом року. Вона збирається оскаржувати звинувачення в суді.

"Це ж національна церква. Вона відкрита для всіх. Звучить, ніби я через паркан перелізла. Там весь час гуляють люди, кожен може зайти на територію собору. До того ж я там 14 років навчалася. Для мене це як друга домівка", - зазначила активістка.

Решта протестувальників - вихідці з Росії та України - перемістилися за територію собору вниз по вулиці. Вони викрикували: "Не пий чай з КДБ", "Сором!" та інше відвідувачам концерту, які могли їх почути лише з вікон своїх машин.

Співорганізаторами концерту, крім посольства РФ, виступили Центр мистецтв Kennedy Center, аналітична установа Wilson Center’s Kennan Institute, Кармельський інститут російської культури та історії при Американському університеті, та інші.

Посольство України в США повідомило "Голосу Америки", що українські дипломати відкинули запрошення відвідати цей концерт, бо вважають "некоректним пов'язувати персоналії В. Ґерґієва і Д. Мацуєва, які підписали заяву на підтримку політики Кремля щодо окупації Криму, із ідеалами єдності, особливо в умовах агресії РФ проти України".