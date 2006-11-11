Томенко: треба зробити ставку на великі компанії

Щоб збільшити потік іноземних туристів до України потрібно переглянути правила ліцензування туроператорів і зробити ставку перш за все на великі компанії. Таку думку висловив сьогодні голова Комітету Верховної Ради України з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту і туризму Микола ТОМЕНКО, виступаючи на виїзному засіданні Комітету, що відбулося в Одесі і було присвячене проблемам і перспективам туристичної і курортно-рекреаційної галузей в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, М.Томенко вважає, що на вітчизняний ринок слід допускати перш за все великі підприємства, що мають досвід роботи і власну концепцію розвитку ринку туристичних послуг. «Навіщо щорік ліцензувати тисячу туристичних операторів, - зазначив народний депутат, - якщо третина з них взагалі нічого не робить, ще одна частина ні перед ким не звітує, а ті, що залишилися є лише посередниками між споживачами і більшими туристичними компаніями».

Віце-мер Одеси Тетяна ФЕДІРКО, що виступила на засіданні Комітету, повідомила, що нинішнє керівництво міста-курорту розробило комплексний план відродження туристично-рекреаційної галузі, прагнучи перетворити Одесу на курорт світового значення.

На думку голови Одеської облради Миколи СКОРИКА, однією з основних проблем розвитку туристичної галузі в області є питання використання рекреаційних земель в прибережній смузі Чорного моря. “Проблема полягає в тому, - заявив він, - що з одного боку санаторно-курортні установи області потребують залучення приватного капіталу, а з іншого – це іноді обертається перетворенням курортних установ на котеджні містечка”. Особливо важливо раціонально використовувати курортні території Білгород-Дністровського, Овідіопольського, Килійського і інших районів, вважає голова облради. Їх освоєння повинне здійснюватися на базі чіткої державної політики з регулюванням залучення інвестицій для розвитку цих зон.

В обговоренні актуальних питань на засіданні Комітету також виступили народний депутат Володимир КУРІННИЙ, міністр у справах сім`ї, молодіжної політики і спорту Юрій ПАВЛЕНКО, заступник міністра культури і туризму Ігор ПРИСТАВСЬКИЙ, голова Державної служби туризму і курортів України Анатолій ПАХЛЯ, міністр туризму АР Крим Володимир САВЕЛЬЄВ.