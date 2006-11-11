Сергій Луценко: «Антикримінальний вибір» зробив свій вибір

Всеукраїнська громадська організація «Антикримінальний вибір» не перетвориться в політичну партію і ніколи не буде суб`єктом виборчого права. Про це сьогодні у Сумах заявив один з лідерів ВГО «АКВ» Сергій ЛУЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, С.ЛУЦЕНКО під час міського мітингу на площі Незалежності з приводу повернення в Україну екс-губернатора Сумщини Володимира ЩЕРБАНЯ наголосив, що «спроба реанімувати режим «кучмізму-щербанізму» завдяки сумчанам та всім не байдужим громадянам України не пройде».

На сумському Майдані в цей час зібралося близько 5 тисяч жителів обласного центру, представників політичних партій і громадських організацій. Над Майданом майоріли прапори ВГО «АКВ», НРУ, УНА-УНСО, БЮТ, НСНУ, Громадянської ініціативи «Нічний дозор» та державні прапори України. Люди тримали плакати з написами «Або ЩЕРБАНЬ – в суд, або Суми – на Майдан!», «ЩЕРБАНЯ – на нари!», «Злодій має сидіти у в’язниці!» тощо. Активісти громадської організації безпосередньо на Майдані вкопали у землю «прикордонний стовп», який символізував заборону в`їзду В.ЩЕРБАНЮ на Сумщину.

«Бандитського реваншу в нашій державі не буде! Ми наголошуємо на необ`єктивності Генпрокуратури, а тому Верховна Рада повинна взяти під контроль розслідування та доведення до логічного завершення всіх кримінальних справ стосовно ЩЕРБАНЯ. Йому потрібні не няньки-депутати, а няньки з наручниками і ключами від камер в СІЗО у місті Ромни Сумської області, де сиділи сумські студенти після придушення їх походу на Київ у 2004 році. ЩЕРБАНЯ – до суду! ЩЕРБАНЯ – на нари!», - виголосив С.ЛУЦЕНКО.

На прес-конференції С.ЛУЦЕНКО повідомив журналістам місцевих і центральних ЗМІ, що Сумська обласна організація «Антикримінальний вибір» є однією з кращих серед регіональних осередків. «Вона першою в Україні адекватно зреагувала на дії Генпрокуратури, слідчі якої відпустили підозрюваного у скоєнні злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу України ЩЕРБАНЯ на поруки трьох нардепів «з гармошкою». Наші сумські активісти підняли громадськість на захист правопорядку, законності та демократії на українській землі», - підкреслив С.ЛУЦЕНКО.

Він також повідомив, що у вівторок, 14 листопада «Антикримінальний вибір» оголошує загальний збір активістів організації та проведе пікетування Генпрокуратури з вимогою пояснити народу України, чому затягується розслідування десятків резонансних кримінальних справ в усіх областях нашої держави, збитки по кожній із яких перевищує 1 мільйон гривень. «Генпрокуратура і генпрокурор спокійно спати не будуть! Ми будемо вимагати відставки Генпрокурора МЕДВЕДЬКА!», - сказав С.ЛУЦЕНКО.

Він також під час прес-конференції презентував журналістам сигнальний примірник газети «Полігон» сумської обласної організації “АКВ” і повідомив, що подібні газети (з різними назвами) місцевих осередків найближчими днями побачать світ в усіх регіонах України.