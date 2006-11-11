Закінчився з`їзд НСНУ

З’їзд політичної партії “Народний Союз “Наша Україна” обрав раду партії у складі 214 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 756 делегатів з’їзду, проти – 31, утрималися – 36.

До Ради політичної партії "Народний Союз “Наша Україна", зокрема увійшли - Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, Борис БЕСПАЛИЙ, Сергій БИЧКОВ, Оксана БІЛОЗІР, Лілія ГРИГОРОВИЧ, Едуард ГУРВІЦ, Давид ЖВАНІЯ, Юрій ЄХАНУРОВ, Ігор ЖДАНОВ, Роман ЗВАРИЧ, Микола КАТЕРИНЧУК, Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, Микола МАРТИНЕНКО, Тетяна МОКРІДІ, Юрій ПАВЛЕНКО, Іван ПЛАЧКОВ, Володимир ПОЛЯЧЕНКО, Петро ПОРОШЕНКО, Олександр ТРЕТЬЯКОВ, Віра УЛЬЯНЧЕНКО, Євген ЧЕРВОНЕНКО, Петро ЮЩЕНКО, Ярослав ЮЩЕНКО.

В четвер, 16 листопада, о 16.00 відбудеться засідання Ради партії “Народний Союз “Наша Україна”.

Про це, закриваючи другий етап III з’їзду НСНУ повідомив Юрій ЄХАНУРОВ.

Він зазначив, що місце проведення засідання буде уточнено, але, скоріш за все, це буде «Київпроект»

Відповідно до статуту партії, на засіданні Ради НСНУ має бути обрано голову Ради партії.