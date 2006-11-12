Янукович: газ видобувають всі, хто хоче і як завгодно

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про «величезну» кількість порушень законодавства в газовидобувній галузі.

Про це він заявив учора ввечері в інтерв`ю телеканалу «Інтер».

«Сьогодні величезна кількість порушень. Газ видобувають всі, хто хоче і як завгодно. Відбуваються порушення інвестпроектів», - сказав прем`єр.

Відповідаючи на питання, чи йдеться про можливе переліцензування в галузі, В.ЯНУКОВИЧ відзначив: «Звичайно. Ми почнемо проводити роботу, ми наведемо лад, і держава володітиме цим, так само як у всьому світі. Ми дуже скоро покажемо, що було, і скажемо, що буде», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.