Янукович: газ видобувають всі, хто хоче і як завгодно
10:59, 12 листопада 2006Суспільство
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Прем`єр заявляє про масові порушення
Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про «величезну» кількість порушень законодавства в газовидобувній галузі.
Про це він заявив учора ввечері в інтерв`ю телеканалу «Інтер».
«Сьогодні величезна кількість порушень. Газ видобувають всі, хто хоче і як завгодно. Відбуваються порушення інвестпроектів», - сказав прем`єр.
Відповідаючи на питання, чи йдеться про можливе переліцензування в галузі, В.ЯНУКОВИЧ відзначив: «Звичайно. Ми почнемо проводити роботу, ми наведемо лад, і держава володітиме цим, так само як у всьому світі. Ми дуже скоро покажемо, що було, і скажемо, що буде», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
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