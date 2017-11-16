Заява 1+1 медіа щодо появи інформацію про купівлю каналу Newsone

Інформація, яка поширюється в низці ЗМІ про придбання телеканалу Newsone не відповідає дійсності.

Читайте також1+1 медіа запускає україномовну версію каналу Paramount Comedy

На комерційній основі 1+1 медіа надає технічні послуги ряду українських телеканалів, в тому числі прямим конкурентам та продакшинам. Телеканал Newsone входить до цього переліку. Також у нас є практика співпраці з телеканалами країн сходу, зокрема Вірменією, Грузією, Азербайджаном. Забезпечення технічної підтримки є одним з напрямків бізнесу 1+1 медіа.

Слідуючи логіці деяких ЗМІ, 1+1 медіа можна вважати не лише найбільшою медіа групою в Україні, а і одним з найбільших медіа холдінгів на пост радянському просторі.