У Києві відкрилася виставка унікальних мікромініатюр

Виставку мікромініатюр народного художника України Миколи СЯДРИСТОГО, яка вже об’їздила увесь світ, нарешті демонструють киянам.

Як передає ICTV, 15 нових робіт автора найменшої у світі книжки – "Кобзаря" Тараса Шевченка та мікродвигуна, що удвадцятеро менший за макове зернятко, демонструють у виставковому павільйоні "Дивосвіт". Серед нових творінь – караван верблюдів у вушку голки, дівчина на носі у комара та найменший у світі напис – автограф художника, виконаний на зрізі людської волосини.

Ювелірні роботи художника – найменші у світі. 15 унікальних робіт, серед яких вітрильник "Санта Марія" завдовжки менше 4 міліметрів, зроблений із 256 деталей. Снасті корабля у 400 разів тонші людської волосини. А предмети з арабського сервізу, який розміщений на крупинці цукру, випадуть через дірки звичайної тканини.

Художник, який підкував блоху, ображається коли його питають про найвідомішу роботу. Каже, це елементарно. Його нинішні експонати набагато складніші. Деталі до найменшої у світі пляшки "Кока-коли" складав між ударами пульсу. А виноградини до композиції “Лисиця та виноград” довго зображав на папері.

У М.СЯДРИСТОГО унікальні не лише роботи, але й інструменти. Для кожної мініатюри їх виготовляють окремо. Потім рівно 27 днів роботи і – шедевр готовий.

Свої мініатюри художник не продає. Хоче, щоб їх побачили якнайбільше людей. А гроші й слава, на його переконання, не головне. Хоча й від появи свого імені у книзі рекордів Гіннеса не відмовився б, та морока з оформленням документів для митця набагато марудніша за роботу з мікронною мініатюрою.