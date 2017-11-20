ДТП у Харкові: слідчі перевіряють, як Зайцева отримувала посвідчення водія (відео)

Швидкість Lexus Олени Зайцевої у момент перетину перехрестя була більша за допустиму, однак точну цифру харківські правоохоронці ще не розголошують. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Сьогодні вони проінформували про перебіг розслідування аварії на Сумській, в якій загинуло шестеро людей та ще п'ятеро травмувались. Експертизи тривають. Серед них - повторний тест на наркотичні речовини. слідчі досліджують, який же препарат вживала Зайцева. Також слідчі перевіряють, як водійка отримувала посвідчення водія і чи справді сама складала тести.

Передати справу до суду слідчі сподіваються вже до кінця цього місяця, якщо за цей час отримають результати експертиз. Найважливіша з них – автотехнічна. Саме вона зможе дати точну відповідь з якою ж швидкістю рухався Lexus.

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"Проводиться зараз автотехнічна експертиза, за свідченнями водіїв, за свідченнями свідків, я на даний момент не маю права розголошувати дані досудового розслідування. Експертне дослідження ще не закінчено. Я скажу так – це (швидкість руху) більше допустимої в населеному пункті", - повідомив начальник відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту ГУНП в Харківській області Олександр Умніков.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. 20 жовтня суд взяв на два місяці під варту Зайцеву.