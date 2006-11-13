Чемпіон світу з шахів Анатолій Карпов дасть прес-конференцію в УНІАН

Посол доброї волі ЮНІСЕФ Анатолій Карпов закликає Уряд України захистити дітей від захворювань йодного дефіциту

Чемпіон з шахів та посол доброї волі ЮНІСЕФ Анатолій Карпов відвідує Україну для того, щоб приєднатися до громадської кампанії з подолання йододефіцитних захворювань. Протягом візиту, Анатолій Карпов зустрівся із Президентом України Віктором Ющенко та першою леді Катериною Ющенко, а також із деякими політичними та громадськими лідерами для обговорення проблем йодного дефіциту в Україні.

Уряд України пообіцяв подолати йодний дефіцит до 2005 року, що було підтверджено у Документі «Світ сприятливий для дітей» на Спеціальній Сесії ООН у 2002 році. Незважаючи на цей факт, Україна ще не прийняла на законодавчому рівні обов’язкову загальну йодизацію солі, що є найбільш ефективною та мало витратною стратегією для подолання йододефіцитних захворювань.

Прес конференція Посла Доброї волі ЮНІСЕФ Анатолія Карпова відбудеться 14 листопада о 10:00 на другому поверсі приміщення інформаційного агентства УНІАН, за адресою вул.. Хрещатик 4.

Для детальної інформації звертатись:

Дмитро Коник, ЮНІСЕФ

Tel: (+380) 44 230 25 14, Email: dkonyk@unicef.org

Анна Суходольська, ЮНІСЕФ

Теl: (+380) 44 230 25 14, Email: asukhodolska@unicef.org

Аліса Майборода, «Гештальт Консалтінг Груп» (менеджер конференц-сервісу)

Tel: (+380) 50 442 55 06, Email: alisa@gestalt.com.ua