Нова назва військ та берети "кольору крові": в Україні вперше відзначають День десантника 21 листопада (фоторепортаж)

Президент України Петро Порошенко наказав змінити берети Десантно-штурмових військ України з блакитних на темно-бордові.

Як передає кореспондент УНІАН, під час урочистостей з нагоди Дня десантника на Михайлівській площі у Києві Порошенко заявив, що ворог досконало володіє прийомами психологічного впливу, вправно експлуатує стереотипи, спекулює на спогадах про минуле і пов'язаних з тим емоціях.

«Легендарне десантне братерство, символами якого вважалися «блакитний берет» і «тєльнік», було розстріляне російськими зайдами під Слов'янськом, у Донецькому аеропорту, біля Іловайська та Дебальцевого. Що б відповіли на це питання 469 вбитих українських десантників, могли б ми їх тільки воскресити?», - запитав президент.

«Відсьогодні моїм рішенням кольором українського десанту стає темно-бордовий. Це колір крові, вашої крові, пролитої в боях за Україну. Бордові берети для ідентифікації своїх десантників використовують 59 країн світу, 19 з яких – члени НАТО. Таким чином ми, між іншим, впроваджуємо ще один стандарт Північноатлантичного альянсу, до членства в якому маю твердий намір привести Україну», - сказав глава держави.

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Президент привітав десантників з отриманням беретів нового зразка. «На ньому, до речі, змінено і знак. Відтепер це купол парашута як символ десантних підрозділів у всьому світі, крила Архистратига Михаїла і вогняний меч, яким він уражає ворогів роду людського. Архистратиг – ваш небесний покровитель, тож цілком логічно саме 21 листопада відзначати й ваше професійне свято», - заявив президент.

Кім того, Порошенко прийняв рішення змінити назву Високомобільних десантних військ, відійти від радянсько-російської абревіатури ВДВ. «Російські ВДВ від літа 2014 року беруть безпосередню участь в окупації українського Донбасу, і кримські «зелені чоловічки» – то теж вони», - зауважив він.

Відтак, він постановив запровадити нову назву - Десантно-штурмові війська Збройних сил України. «Вона, врешті-решт, більшою мірою відповідає цілям і функціям цього роду військ в умовах сучасних бойових дій», - резюмував Порошенко.