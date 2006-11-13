У Києві - пожежа на фабриці ”Троянда”

Києві сьогодні вранці спалахнула пожежа у будівлі фабрики «Троянда» по вулиці Гонгадзе, 50 у Солом’янському районі.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в місті Києві, з′ясувалось, що частину приміщень колишньої взуттєвої фабрики здавали в оренду. Займання виникло в одному із приміщень на третьому поверсі, де розміщувався склад м′яких іграшок одного з орендарів.

О 10.47 пожежу було локалізовано, а об 11.13 повністю ліквідовано. Загалом у ліквідації надзвичайної ситуації брали участь близько 50 пожежних на 8 одиницях основної та 5 - спеціальної пожежної техніки.

Внаслідок пожежі майже повністю згорів склад іграшок (близько 800 кв. м). Частина приміщень на четвертому поверсі покрилося кіптявою.

Було не допущено обвалення перекриття між третім і четвертим поверхами та врятовано виробничі станки й офісні приміщення на четвертому поверсі. Орієнтовна сума врятованого майна – понад мільйон гривень.

Причину пожежі з’ясовують фахівці Головного управління МНС України в м. Києві та пожежна лабораторія.