Завтра очікується дощ з мокрим снігом

Завтра в Україні очікується хмарна погода. Часом дощ, подекуди з мокрим снігом, у Карпатах, східних, вночі і в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму місцями сильні опади (у північних та більшості центральних областей вночі без істотних опадів).

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, в західних, східних областях та у Криму окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла; на Південному березі Криму протягом доби 3-8° тепла; на високогір`ї Карпат вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

15-16 листопада - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише 15 листопада у західних областях (вночі і в Криму), 16 листопада місцями у східних областях та на півночі Лівобережжя невеликі дощі. Вночі та вранці 16 листопада місцями тумани. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, 15 листопада у північних, місцями у центральних та східних областях від 2° морозу до 3° тепла, 16 листопада у західних та південних областях 3-8° тепла; вдень 15 листопада 2-7° тепла, 16 листопада 7-12° , на півдні до 15°, у східних областях та на півночі Лівобережжя 4-9° тепла.

17-18 листопада - без істотних опадів, лише 17 листопада у східних областях та на півночі Лівобережжя невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі 2-7° тепла, 18 листопада у східних областях місцями 0-3° морозу, вдень 8-14°тепла, у Криму та на Одещині 11-17°, у східних областях 3-8° тепла.

19-23 листопада - без істотних опадів, лише 21-22 листопада у західних і північних областях невеликий дощ. Температура істотно не зміниться, лише 19-20 листопада у східній половині, а 21 листопада в Україні, крім західних областей, зниження денної температури на 2-5°.

У Києві та області у вівторок очікується хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вдень часом невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла; по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

15-16 листопада - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. 16 листопада вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 15 листопада вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла; 16 листопада вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

17-18 листопада погода істотно не зміниться.