У Харкові до аеропорту повернули літак через повідомлення про вибухівку
14:01, 13 листопада 2006Суспільство
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Евакуювали 103 пасажири і 7 членів екіпажу
12 листопада о 21.00 у Харкові до міліції зателефонував невідомий і повідомив, що в літаку MD-83 авіакомпанії “Українські середземноморські авіалінії”, який виконував рейс “Харків-Стамбул” закладено вибухівку.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, літак (який вилетів о 20.55) було повернуто до аеропорту міста Харкова.
На час обстеження з літака було евакуйовано 103 пасажири і 7 членів екіпажу. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.
13 листопада о 1.25 літак здійснив виліт за згаданим маршрутом.
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