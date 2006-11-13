У Харкові до аеропорту повернули літак через повідомлення про вибухівку

12 листопада о 21.00 у Харкові до міліції зателефонував невідомий і повідомив, що в літаку MD-83 авіакомпанії “Українські середземноморські авіалінії”, який виконував рейс “Харків-Стамбул” закладено вибухівку.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, літак (який вилетів о 20.55) було повернуто до аеропорту міста Харкова.

На час обстеження з літака було евакуйовано 103 пасажири і 7 членів екіпажу. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

13 листопада о 1.25 літак здійснив виліт за згаданим маршрутом.