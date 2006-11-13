Різак отримував хабар - підтверджено свідком

Свідок у справі екс-голови Закарпатської облдержадміністрації Івана РІЗАКА підтвердив суду факт передачі хабара екс-губернатору.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Апеляційний суд Івано-Франківської області на своєму судовому засідання у кримінальній справі за звинуваченням І.РІЗАКА першим заслухав свідка, колишнього президента футбольного клубу «Закарпаття», екс-директора хлібокомбінату, а нині підприємця Олега ІЩЕНКА.

О.ІЩЕНКО підтвердив на судовому засіданні всі свідчення, надані ним на досудових допитах.

«РІЗАК Іван Михайлович по телефону в грубій формі вимагав від мене 32 тис. доларів хабара, а інакше він обіцяв мене знищити. Потім І.РІЗАК сказав дати ще 10 тис. доларів. Я не знав, за що я повинен щось давати, пояснень не було», - заявив О.ІЩЕНКО.

На запитання суду, де він передав гроші І.РІЗАКУ, О.ІЩЕНКО відповів: «Зайшов у кабінет губернатора і дав 32 тис. доларів у присутності радника голови ОДА». Водночас він не зміг пояснити суду «за що віддавав гроші».

У свою чергу, підсудний І.РІЗАК заперечив слова свідка, а також заявив суду про відвід одного із прокурорів, що беруть участь у засіданні. І.РІЗАК стверджує, що в нього “є нова інформація, що цей прокурор працює за хабарі фірми «Барва», і хай СБУ перевірить інформацію”. Суд не прийняв цю вимогу до розгляду, пояснивши підсудному, що до цього часу він не мав претензій до сторони обвинувачення, а тепер своє клопотання має викласти в письмовій формі і тоді суд його розгляне.

Суд триває.

Як повідомляв УНІАН, слухання справи щодо І.РІЗАКА було відновлено 25 жовтня 2006 року.

І.РІЗАКА, зокрема, обвинувачено у доведенні до самогубства ректора Ужгородського державного університету Володимира Сливки; зловживанні службовим становищем; отриманні хабара; користуванні мобільним телефоном за рахунок «Закарпаттяобленерго»; організації масових заворушень у Сваляві; незаконній видачі посвідчень радника губернатора трьом особам.

І.РІЗАКА було затримано 13 травня 2005 року. 16 травня Ужгородський міський суд обрав запобіжним заходом відносно І.РІЗАКА арешт. 13 вересня його було звільнено з-під варти в Ужгородському СІЗО під заставу.