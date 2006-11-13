Ірину Білик закидали яйцями

Тернопільські правоохоронці передали до суду протокли щодо трьох молодиків, які на концерті Ірини БІЛИК кидали у співачку яйця.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Тернопільського обласного управління міліції, зловмисників затримали одразу під час концерту 9 листопада. Із чотирьох кинутих ними з балкону яєць на сцену долетіли троє, жодне у співачку не влучило. Свої дії хлопці пояснили протестом проти виконання українськими співаками російськомовних пісень.

Хлопцям – по 18-20 років, одного зних за аналогічні дії вже притягали до відповідальності. Напередодні виборів 2006 року він кинув яйцем у тодішнього депутата Верховної Ради з Тернополя, представника Комуністичної партії Володимира СІМОНОВА.

За дрібне хуліганство їм загрожує штраф у межах 100 грн.

У Тернополі вже не вперше представники націонал-патріотичних організацій закидують російськоспівних виконавців яйцями. У такий спосіб свій протест вони вже висловлювали на концертах “Віа гри” та Вєрки Сердючки.