Янукович про вакансії міністрів, Луценка та Нашу Україну

Завтра парламент визначатиметься з кандидатурами на посади міністрів, які звільняться після відставок представників «Нашої України». Про це в програмі «Точка зору» на Першому національному телеканалі заявив прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

За словами прем’єра, таке рішення було прийнято сьогодні на координаційній раді коаліції.

Відповідаючи на запитання, чи може він назвати прізвища майбутніх міністрів, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Завтра вранці вони будуть відомі».

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада Верховна Рада перенесла розгляд заяв про відставку двох міністрів від “Нашої України” – Юрія ПОЛЯЧЕНКА та Юрія ПАВЛЕНКА. Як пояснив тоді прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, уряд не готовий внести свої кандидатури на ці посади.

Разом з тим 3 листопада прем’єр заявив, що не бачить проблем у роботі міністра охорони здоров’я та міністра у справах сім’ї, молоді та спорту.

Сьогодні лідер фракції СПУ Василь ЦУШКО заявив, що 14 листопада Верховна Рада України може розглянути питання про відставку міністра охорони здоров’я Ю.ПОЛЯЧЕНКА та міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Ю.ПАВЛЕНКА.

Луценко має займатися або роботою міністра, або політикою

Прем’єр-міністр заявляє, що міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО має займатися або роботою міністра, або політикою. За словами В.ЯНУКОВИЧА, Ю.ЛУЦЕНКО «занадто політизує свою посаду», і йому потрібно дистанціюватися від політичного життя.

«Якщо він заявляє, що він опонентам свою посаду не віддасть, я розумію, що це – незріла політика посадовця такого рівня», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зазначив, що проведе з Ю.ЛУЦЕНКОМ окрему розмову з цього приводу і висуне йому вимогу: «Чи він буде безпосередньо займатися роботою як міністр, і не буде займатися політикою, чи – піде займатися політикою».

«Таку умову я обов’язково дам», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада під час виступу на третьому з’їзді політичної партії "Народний Союз Наша Україна" міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО закликав всі демократичні партії до об’єднання і не виключив можливості очолити цей об’єднаний рух.

Рішення з’їзду НСНУ ініціювати відставку уряду «безвідповідалье і неконструктивне»

Віктор ЯНУКОВИЧ називає рішення з’їзду політичної партії "Народний Союз Наша Україна" ініціювати відставку уряду «безвідповідальним і неконструктивним».

За словами прем’єра, якщо й далі буде продовжуватися обмін такими люб’язностями, то «ми повинні будемо дуже жорстку зайняти позицію по відношенню до того часу, який ми пройшли, і який по багатьом позиціям відкинув країну назад».

«На кожну дію, треба завжди пам’ятати, що буде відповідь», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада делегати третього з’їзду партії “Народний Союз Наша Україна” доручили своїм народним депутатам ініціювати розгляд у Верховній Раді резолюції про недовіру уряду, що матиме наслідком його відставку.