Софія Коппола зніме лесбійську відповідь ”Горбатій горі”

Відома співачка і актриса Бейонс Ноулз і зірка телесеріалу "Відчайдушні домогосподарки" Ева Лонгоріа зіграють в новому фільмі Софії Копполи "Tipping the Velvet", заснованому на романі Сари Вотерс, повідомляється на сайті Hollywood.com.

Сюжет картини, дія якої відбуватиметься наприкінці XIX століття, будується навколо непростих взаємин прими мюзік-холу та її коханки. "Це такий захоплюючий роман. Красива любовна історія", - прокоментувала свою участь в проекті Лонгоріа.

На думку Ноулз, якщо вже публіка добре прийняла історію двох закоханих ковбоїв, розказану в "Горбатій горі", то роман про кохання двох лесбіянок тим більше гідний екранізації.

Нагадаємо, що останньою роботою Копполи став фільм "Марія Антуанетта", головну роль в якому виконала Кірстен Данст.

Лента.ру