Кабмін обіцяє допомогти Севастополю

Керівництво уряду України пообіцяло Севастополю виділити кошти з резервного фонду на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації з водопостачанням міста.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН на апаратній нараді повідомив, що за останні дні він двічі мав розмову з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ з приводу останніх „водних” подій у Севастополі, і в результаті „досягнуто домовленості про надання допомоги”. Також на цю тему він двічі розмовляв з віце-прем’єром Володимиром РИБАКОМ. Тепер, за словами С.КУНІЦИНА, він разом зі своїм заступником Ігорем ЛОКТІОНОВИМ готує документи щодо надання коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України на ліквідацію наслідків цієї аварії.

Говорячи про обсяг робіт, які потрібно провести, С.КУНІЦИН зазначив, що треба “розібратися зі ставком-накопичувачем (за оцінками спеціалістів, саме відмерлі в цьому ставку синьо-зелені водорості потрапили на очищувальні споруди на водозаборі річки Чорна, де утворили певну сполуку, яка й спричинила неприємний запах води - УНІАН), очищувальними спорудами в селах Орлине, Тилове і Терновка”. Також слід перейти на нову систему обробки води” (замість її хлорування - УНІАН), сказав С.КУНІЦИН.

Крім того, зазначив він, треба підготувати наказ начальника штабу цивільної оборони, в якому „дати оцінку ситуації”, до якої призвели, за словами С.КУНІЦИНА, як “сукупність факторів”, так і “певні прорахунки” контролюючих структур.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада через забруднення води з річки Чорна було припинено водозабір та подачу води на південну частину Севастополя. Без водопостачання залишилось понад 70% населення міста (близько 200 тис. осіб).

За фактом забруднення питної води Севастопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 242 ч.1 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони вод, яке спричинило забруднення поверхневих джерел питних вод).

10 листопада заступник головного державного санітарного лікаря України Михайло СИТЕНКО повідомив, що причиною забруднення питної води у Севастополі стали водорості і незадовільний стан очисних споруд.

Сьогодні перший заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Володимир КАЗАРІН повідомив, що остаточні результати аналізу відправлених до столичної лабораторії проб севастопольської води мають бути відомі завтра вранці.