”Океан Ельзи” розкаже про сингл ”Веселі, брате, часи настали…”. Прес-конференція у Києві

12-00 - Прес-конференція групи "Океан Ельзи" з приводу презентації синглу "Веселі, брате, часи настали…". Всі кошти від продажу синглу будуть направлені в обласний спеціалізований будинок дитини для ВІЛ-інфікованих дітей в м. Макіївці Донецької області. Учасники: Святослав Вакарчук, Денис Глінін, Денис Дудко, Петро Чернявській, Мілош (вул. Рейтарська, 8/5а). Потрібна акредитація. Телефон: 8 (050) 477-94-00, zelinska@okeanelzy.com

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter