Прокуратура просить арештувати сина нардепа Попова на два місяці

Сторона обвинувачення проситиме суд обрати для сина народного депутата Ігоря Попова, 14-річного Богдана Попова, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам перед судовим засіданням Оболонського районного суду Києва повідомила прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Марина Гушевська.

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Вона зазначила, що прокуратура виступила з клопотанням про обрання запобіжного заходу Попову-молодшому у вигляді двох місяців арешту без права внесення застави.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні суд вирішив розглядати дану справу в закритому режимі, оскільки підозрюваний є неповнолітнім.

27 листопада народний депутат Попов (фракція Радикальної партії) написав у Facebook, що його 14-річний син «здійснив серйозне правопорушення» - взяв участь у спробі пограбування магазину. Також він попросив «не пов’язувати» його «горе з політикою чи з чиїмось інтригами».

За інформацією поліції, погрожуючи продавцям та відвідувачам зброєю, двоє неповнолітніх зловмисників забрали із каси магазину 2,5 тис. грн.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Попову-молодшому висунуто підозру у розбійному нападі.