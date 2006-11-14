У Києві 20-річний хлопець стрибнув під потяг метро

Потерпілого госпіталізовано

Вчора о 23.10 на платформі станції Київського метрополітену “Печерська” стрибнув під потяг житель Славути Хмельницької області, 1986 р.н. Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, потерпілого госпіталізовано. Упродовж 35 хвилин рух потягів між станціями “Сирець” – “Кловська” та “Дружби Народів” – “Бориспільська” здійснювався в аварійному режимі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter