Прес-конференція в УНІАН, присвячена прем’єрі ”Кармен” у виконанні ”Chernov dance”

СЬОГОДНІ, 14 листопада, о 16-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Вперше в Україні європейський балет українського походження – прем’єра "Кармен" у виконанні Балетної трупи сучасної хореографії "Chernov dance"”, присвячена туру по 7 містам України прем’єри балету "Кармен" по новелі П.Меріме муз. Бізе-Щедріна. Учасники: керівник, балетмейстер Євген Чернов, дизайнер костюмів Ірина Махінько, меценат туру Юрій Гапоненко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 8 (067) 505-15-91, 8 (050) 384-48-65, 8 (097) 365-06-36. Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.