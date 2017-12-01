Житомирщина отримала сучасні мобільні комплекси, що фіксуватимуть перевищення вагових норм на трасах регіону

Житомирщина отримала 3 пересувні габаритно-вагові комплекси, що фіксуватимуть перевищення вагових норм на автошляхах регіону. Як передає кореспондент УНІАН, ці комплекси сьогодні презентували у центрі Житомира біля облдержадміністрації.

Участь у презентації узяв, серед інших, перший заступник голови Укртрансбезпеки В'ячеслав Дідківський.

Під час презентації прозвучало, що три сучасні пересувні габаритно-вагові комплекси область отримала від Укртрансбезпеки. Їх закупили за кошти державного бюджету.

Також журналістам розповіли, що в області вже був один такий комплекс і під час роботи на автошляхах регіону він фіксував чимало порушень.

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Так, цьогоріч цей комплекс 188 разів зафіксував на автошляхах регіону перевищення вагових норм, а на порушників було накладено загалом 46,2 тис. євро штрафів.

«Сьогодні ми отримали від Укртрансбезпеки три пересувні габаритно-вагові комплекси. Це ще раз підтверджує, що на загальнодержавному і місцевому рівнях впроваджується оголошений Президентом України рік доріг. Ми не лише будуємо і ремонтуємо дороги, а й тепер посилено контролюватимемо їх стан – за рахунок збільшення кількості вагових комплексів. У наступному році ми плануємо закласти в обласному бюджеті кошти на придбання ще 3-х таких комплексів, і це дозволить збільшити надходження до бюджету і підвищить дисципліну водіїв», – зазначив під час презентації комплексів голова облдержадміністрації Ігор Гундич, який також показав пресі мобільні ваги. При цьому на них зважили один з комплексів.

Окрім цього, за даними голови облдержадміністрації Гундича, вже з наступного року на Житомирщині вагові комплекси працюватимуть не лише на дорогах державного значення, а й на відремонтованих місцевих шляхах.