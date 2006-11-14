МВС: мотиви вбивства директора Галімпекс - фінансові

Основною версією, яка зараз відпрацьовується правоохоронцями, за фактом вбивства генерального директора львівського ТзОВ “Галімпекс” 54-річного Богдана Дацка, є перерозподіл акцій підприємства та фінансово-економічна діяльність склодзеркального заводу.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН в.о. начальника ЦГЗ УМВСУ у Львівській області Денис ХАРЧУК.

Д.ХАРЧУК також поінформував, що на даний час правоохоронці володіють інформацією про те, що коли Б.Дацко на автомобілі “Мерседес” під’їхав до прохідної підприємства, до іномарки підійшов невідомий чоловік, який до цього був неподалік від території прохідної, ховаючись від дощу під парасолею, і впритул кілька разів вистрелив у пасажира автомобіля, яким був Б.Дацко. Водій “Мерседеса” не постраждав.

За словами Д.ХАРЧУКА, кілер стріляв з пістолета, однак без відповідної експертизи марку зброї встановити на даний час неможливо. Вбивця не залишив зброї на місці вбивства, не знайдено там і відстріляних гільз.

“Серед випадкових перехожих, які в момент скоєння злочину поспішали на роботу, виявилося кілька очевидців цього звірячого вбивства. Зараз вони дають свідчення оперативникам. Сподіваємося, що буде складено фоторобот вбивці”, - поінформував Д.ХАРЧУК.

На місці події працює слідчо-оперативна група. На територію підприємства працівників ЗМІ не допускають - у журналістів поки що немає змоги поспілкуватися з працівниками підприємства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Львові було скоєно вбивство генерального директора ТзОВ «Галімпекс» - Львівський склодзеркальний завод Б.Дацка.

Як відомо, ТзОВ «Галімпекс» - Львівський склодзеркальний завод посідає 35% європейського ринку ялинкових прикрас.