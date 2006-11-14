Ющенко: економіка зростає завдяки нормалізації політичної ситуації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прогнозує, що інфляція в Україні до кінця поточного року не перевищить 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні у Києві на українсько-литовському бізнес-форумі.

Говорячи про політичні та економічні здобутки України, Президент зазначив, що на поточний момент інфляція становить 5,9%. За прогнозами експертів, на кінець року Україна не вийде «за однозначний показник». В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це було метою - не вийти за 10% у макроекономічних показниках 2006 року.

Серед інших позитивних моментів Президент відзначив приріст внутрішнього валового продукту на 6,2%, підкресливши, що це один з найбільших показників у Східній, а можливо, й у Центральній Європі. В.ЮЩЕНКО наголосив, що позитивну динаміку демонструють усі сектори української економіки, у тому числі і донедавна такі проблемні як будівництво та оптова торгівля. Він назвав пристойним показник рівня дефіциту національного бюджету у 0,4%.

Також Президент підкреслив, що цього року інвестиції в Україну стали найбільшими за всі роки Незалежності – 2,3 млрд. доларів, що, за його словами, удвічі більше, ніж торік. На його думку, це свідчить, що діалог з бізнесом і підприємництвом рухається у правильному напрямку.

Крім того, В.ЮЩЕНКО звернув увагу на те, що за два останні роки вдалось суттєво збільшити надходження до бюджету - на 54% і 19% у 2005 та 2006 роках відповідно. Він додав, що левова частина коштів надійшла по бюджету завдяки детінізації економіки, що у свою чергу дало можливість сформувати унікальну соціальну і гуманітарну політику. Зокрема, сказав Президент, доходи громадян зросли на 23%, а зарплати - на 34% і це лише за один рік.

Також Президент підкреслив, що система банківського кредитування, зокрема, збільшення обсягу кредитування фізичних осіб дозволяє говорити про формування в Україні середнього класу. «Це процеси, про які 10-15 років тому ми тільки мріяли», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що все це стало можливим лише завдяки нормалізації політичної ситуації в Україні. На думку президента, лише в умовах політичної стабільності, консолідації політичних сил можна говорити про зростання економіки. «Політична стабільність є одним із факторів економічного розвитку, це одна з умов, після якої можна сідати за стіл і говорити про економіку, гуманітарну, соціальну сферу…», - сказав Президент.

Зокрема, велика роль, за словами В.ЮЩЕНКА, належить Універсалу національної єдності. Він назвав його документом, який зібрав за круглий стіл різні політичні сили для знаходження порозуміння.

Президент підкреслив, що Україні вдалось подолати політичну кризу і держава вчиться жити у режимі «конструктиву: влада-опозиція». Він підкреслив, що необхідно прийняти ще багато законів, зокрема, про опозицію, Кабінет Міністрів тощо, розпочати роботу над удосконаленням конституційної реформи. Але «держава живе нормальним життям», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він закликав працювати на консолідацію нації і політикуму. «Президент є партнером та одним зі співавторів такої політики», - сказав В.ЮЩЕНКО.