Президент України призначив стипендії двом ученицям з Житомирщини

Президент України Петро Порошенко призначив стипендії двом ученицям з Житомирської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, стипендії призначено, зокрема, двом дівчатам з Житомирщини, які стали переможцями VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Відповідний Указ Порошенко підписав сьогодні, 8 грудня.

«Протягом року стипендії Президента України будуть отримувати Надія Кононученко – учениця 9 класу Малинської загальноосвітньої школи І-III ступенів № 4 Житомирської області та студентка Бердичівського педагогічного коледжу Світлана Шумська», - сказано у повідомленні.