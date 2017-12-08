Президент України призначив стипендії двом ученицям з Житомирщини
16:34, 08 грудня 2017Суспільство
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Учениці стали переможцями VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
Протягом року стипендії президента будуть отримувати учениця 9 класу та студентка педагогічного коледжу / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко призначив стипендії двом ученицям з Житомирської області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, стипендії призначено, зокрема, двом дівчатам з Житомирщини, які стали переможцями VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
Відповідний Указ Порошенко підписав сьогодні, 8 грудня.
«Протягом року стипендії Президента України будуть отримувати Надія Кононученко – учениця 9 класу Малинської загальноосвітньої школи І-III ступенів № 4 Житомирської області та студентка Бердичівського педагогічного коледжу Світлана Шумська», - сказано у повідомленні.
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