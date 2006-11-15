Українські диспетчери і метеослужба не винні в катастрофі Ту-154 під Донецьком

Українські диспетчери і метеослужба не винні в катастрофі російського літака Ту-154 під Донецьком.

Про це сьогодні на прес-конференції заявив голова Державіаслужби Микола МАРЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, очікується, що протягом найближчих двох тижнів буде підписаний акт про причини цієї авіакатастрофи, яка сталася 22 серпня ц.р.

«Сьогодні, не коментуючи причин, акт не підписаний, хочу сказати, що українська комісія відстояла національні інтереси і в питаннях безпеки при управлінні повітряним рухом – тобто, українські диспетчери абсолютно не винні в цій події, а також довела, що незначні відхилення, які мали місце в метеозабезпеченні польоту з боку українських метеослужб, не вплинули на причину катастрофи», - сказав він.

За словами М.МАРЧЕНКА, Державіаслужба планує провести прес-конференцію, тільки-но буде підписаний акт, і розповісти «про причини катастрофи, про всі недоліки в роботі екіпажа і, особливо, в системі забезпечення безпеки польотів Росією для того, щоб ці речі не повторювати у нас».

Як повідомляв УНІАН, літак Ту-154 авіакомпанії «Пулково», який виконував рейс Анапа - Санкт-Петербург, розбився 22 серпня на північ від Донецька. Загинули що всі 160 пасажирів, які були на борту, зокрема 45 дітей, і 10 членів екіпажа.