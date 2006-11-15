У Донецьку підліток зарізав на вулиці двох пенсіонерів і поранив дівчину

У Донецьку міліція шукає підлітка, який зарізав на вулиці двох пенсіонерів і поранив дівчину.

Як повідомили УНІАН у Центрі по зв`язках з громадськістю Головного облуправління внутрішніх справ, рано-вранці 14 листопада 2006 року в Кіровському районі міста невідомий злочинець, що знаходиться в стані алкогольного сп`яніння, на вул. Петровського заподіяв численні ножові поранення двом чоловікам, випадковим перехожим, 1941 і 1939 року народження. Потерпілі від отриманих травм померли на місці. Крім того, зловмисник заподіяв ножове поранення 28-річній продавщиці квіткового магазину. Потерпіла госпіталізована.

Міліція звернулася до ймовірних свідків злочину з проханням повідомити хоча б якусь інформацію про те, що сталося.

Свідкам гарантується анонімність і винагорода за цінну інформацію.