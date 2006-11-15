Відкриється виставка одягу Олесі Теліженко за мотивами творів Марії Примаченко

18-30 - Відбудеться відкриття виставки сучасного українського одягу Олесі Теліженко “Мій добрий звір” за мотивами творів Марії Примаченко. Організатори: галерея «Гончарі», Продюсерський центр Олени Лівацької. Планується участь: народної артистки України Ніни Матвієнко, заступника міністра Культури та Туризму Ольги Бенч, Віталіни Ющенко, Ірини Данилевської ("Сезони моди"), співачки Росави, гурту «Мандри», кінорежисера Олеся Саніна, арт-директора каналу «1+1» Ольги Захарової, директора галереї «Родовід» Лідії Лихач та інших (Андріївський узвіз,10-а). Телефони: 425-40-93, 425-12-98.

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