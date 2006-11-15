У Сімферополі триває земельне свавілля

Прокуратура Криму за результатами проведеної на початку листопада перевірки дотримання земельного законодавства Сімферопольською міською радою підготувала 27 протестів на незаконні рішення міськради і Республіканського комітету із земельних ресурсів АРК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримської прокуратури, пыд час перевірки з`ясувалося, що земля роздається міськрадою "без жодного порядку і правил". Як зазначає прокуратура, Рескомзем Криму цілком розділяє відповідальність за стан справ у земельній сфері у Сімферополі, адже саме на контролюючий орган покладена функція попередження і виявлення порушень.

"Численні приклади забудови прибудинкових територій і зупинок транспорту, факти виділення землі без узгодження з органами держконтролю і висновків землевпоряджувальної експертизи, - ось порушення, які зафіксовані за результатами перевірки дотримання земельного законодавства Сімферопольською міською радою", - повідомляє прокуратура автономії.

Під час перевірки встановлено, що сімферопольські чиновники порушуючи закон, розпоряджалися земельними ділянками лісового фонду: такі землі виділялися і переводилися в інші категорії без узгодження з Республіканським комітетом лісового і мисливського господарства. Крім того, виявлені випадки, коли при виділенні земельних ділянок були занижені суми лісовтрат: комерсанти за такими розрахунками заплатили суми в 9 разів менші реальних втрат. За цим фактом Сімферопольською природоохоронною прокуратурою було порушено кримінальну справу.

Необгрунтовано і невмотивовано в міськраді відмовляли підприємствам в оформленні оренди ділянок під об`єктами нерухомості. "В результаті місто зазнало збитків від ненадходження орендних платежів за землю", - зазначає прокуратура АРК.

Прокуратурою опротестовано ряд рішень міських властей про розміщення тимчасових торгових точок. Їх поява в місті має бути регламентована комплексною схемою розміщення цих об`єктів, яка навіть не розроблялася.

Органи прокуратури зажадали від сімферопольських властей негайно усунути всі виявлені порушення в земельній сфері.