По Японії вдарило цунамі

На північно-східне узбережжя японського острова Хоккайдо прийшло цунамі заввишки в 40 сантиметрів, повідомляє AFP з посиланням на японську метеорологічну службу. Про жертви і руйнування нічого не повідомляється.

В той же час, за даними РІА новини, висота хвилі в районі японського міста Вакканаї склала 2 метри, у міста Немуро - один метр. У інших префектурах - від 30 до 70 сантиметрів.

Цунамі було викликано могутнім землетрусом, що стався в 390 кілометрах на схід від російського острова Ітуруп на глибині 30 кілометрів.

На Курильських островах і в північно-східних районах Японії оголошена евакуація.

Лента.ру