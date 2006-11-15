По Японії вдарило цунамі
18:08, 15 листопада 2006Суспільство
593
Висота хвилі - до 2 метрів
На північно-східне узбережжя японського острова Хоккайдо прийшло цунамі заввишки в 40 сантиметрів, повідомляє AFP з посиланням на японську метеорологічну службу. Про жертви і руйнування нічого не повідомляється.
В той же час, за даними РІА новини, висота хвилі в районі японського міста Вакканаї склала 2 метри, у міста Немуро - один метр. У інших префектурах - від 30 до 70 сантиметрів.
Цунамі було викликано могутнім землетрусом, що стався в 390 кілометрах на схід від російського острова Ітуруп на глибині 30 кілометрів.
На Курильських островах і в північно-східних районах Японії оголошена евакуація.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter