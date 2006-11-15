Ющенко підвищив Донецьку область у статусі
18:35, 15 листопада 2006Суспільство
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Чи можна поширити підхід на інші посади
Начальник УСБУ в Донецькій обл. автоматично буде заступником голови СБУ.
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ «Про внесення змін до Указу Президента України від 23 травня 2005 року №841».
Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави.
Зазначеним документом в Указі від 23 травня 2005 року № 841 «Про кількість заступників Голови Служби безпеки України» (зі зміною, внесеною Указом від 26 липня 2006 року № 647) слово «п`ятьох» замінено словом «шістьох».
Окрім того, Указ доповнено словами «заступника та заступника Голови Служби безпеки України – начальника Управління Служби безпеки України у Донецькій області».
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