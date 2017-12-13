Кохана нардепа-"радикала" на білбордах у Нью-Йорку: мати дівчини поставила крапку у подарунковому скандалі (фото, відео)

Нардеп Сергій Рибалка не має стосунку до розміщення білборду з фотографіями коханої Анастасії Байбородіної на Таймс-сквер. У цьому запевнила мати дівчини Ольга Байбородіна.

Днями Анастасія розмістила у своєму фотоблозі світлини на фоні білборду з її зображеннями у центрі Нью-Йорка. Серед зображень були і фото з нардепом Сергієм Рибалкою. ЗМІ написали, що це він так привітав кохану із днем народження, передає ТСН.

На такі повідомлення відреагував лідер Радикальної партії Олег Ляшко, який не схвалив подарунка.

Також відповіла сама Анастасія. На своїй сторінці у Facebook вона розкритикувала заздрісників. Запевнила, що від Рибалки отримала інший подарунок. Крім того, назвала його не своїм коханим чи хлопцем, а – чоловіком, тож ймовірно, нардеп нещодавно одружився, адже в його декларації за минулий рік змін у родинному стані немає.

"Мені, звичайно, приємна така увага ЗМІ, але будь-які претензії до мого чоловіка - повний абсурд. Фотографії - це був подарунок моєї мами мені на день народження. А що стосується Сергія - він подарував айфон. Всі свої гроші заробив чесно", - наголосила Анастасія.

Крапки в подарунковому скандалі розставила мати дівчини – Ольга, з якою журналісти поспілкувались телефоном. Білборд – це її ідея, а реалізувати задум допомогла одна київська туристична агенція. За таке оригінальне привітання жінка заплатила, за її словами, близько 47 тисяч гривень.

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"Це не Сергій Рибалка, це я їй зробила подарунок. Взагалі не знаю, що це за статті з'явились незрозумілі. У мене є всі документи від агентства, у якому я замовляла. Навіть не розумію, в чому тут "буча". Вона поїхала в Америку, і я дуже хотіла її гарно привітати. Вона в мене одна донька, чому я не можу собі дозволити такий сюрприз зробити. Тим більш, що вона завжди святкує день народження у родинному колі, з друзями, а тут вона була далеко, тому народилася така ідея. Це була спонтанна ідея, бо не було відомо, чи вона поїде. Я буквально за кілька днів це організувала", - запевнила Ольга.

Загалом Ольгу скандал довкола подарунка здивував, але не засмутив. Каже, що до обранця доньки ставиться дуже добре. А сплатити за подарунок може і сама, адже керує власною фірмою "Автоледі".

Сам нардеп заявив ТСН, що не хоче коментувати дії близьких, а мама Анастасії - жінка забезпечена та самодостатня, і може собі дозволити. Анастасію нардеп назвав своєю дружиною та запевнив, що святкував із нею у Нью-Йорку не за бюджетний кошт, оскільки також може собі дозволити - чималі статки відображені в його декларації.