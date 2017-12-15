Домагання в Голлівуді: зірки влаштують "чорний" протест на "Золотому глобусі"

Актриси з числа претенденток на кінопремію "Золотий глобус", зокрема Джессіка Честейн, Меріл Стріп, Емма Стоун, прийдуть у чорному на 75-ту церемонію вручення премії, на знак протесту проти сексуальних домагань, повідомляє Entertainment Weekly.Новини за темою: Сальма Хайєк розповіла про домагання з боку Гарві Вайнштейна

Церемонія вручення нагород "Золотий глобус" відбудеться 7 січня 2018 року. Згідно з даними, в акції візьмуть участь не тільки номінанти на "Золотий глобус", але і жінки, які будуть представляти їх і вручати нагороду. Про це повідомляє "112 Україна".

Нагадаємо, на премію "Золотий глобус" в номінації "Краща жіноча роль у драматичному фільмі" висунуті Джессіка Честейн ("Велика гра"), Саллі Гокінс ("Форма води"), Френсіс Макдорманд ("Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі"), Меріл Стріп ("Секретне досьє") і Мішель Вільямс ("Всі гроші світу"). У категорії "Краща жіноча роль у комедії або мюзиклі" представлені Марго Роббі ("Я, Тоня"), Сірша Ронан ("Леді Птах"), а також володарки "Оскара" Джуді Денч ("Вікторія і Абдул"), Емма Стоун ("Битва статей") і Гелен Міррен ("У пошуках свята").

Відзначається також, що першою солідарність з рухом #metoo, спрямованого на боротьбу з насильством, продемонструвала Гільдія кіноакторів США. При оголошенні номінантів 13 грудня стало відомо, що право оголошувати і вручати премію цього об'єднання надано виключно жінкам. Церемонія нагородження відбудеться 21 січня.

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Як повідомлялося раніше, журнал Time назвав людиною року учасників інтернет-флешмобу проти насильства #metoo.