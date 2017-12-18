"Сам у хаті": в мережі набирає популярності українська пародія на легендарний новорічний фільм (відео)

Український режисер зняв пародію на популярний новорічний фільм "Сам удома". Відеоробота під назвою "Сам у хаті" з'явилася в YouTube 17 грудня і за день зібрала 36 тисяч переглядів.

Головні ролі зіграли учасники шоу "Розсміши коміка" - команда "Наш Формат". Артисти зіграли пародії на самі смішні сцени фільму на український лад.

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Користувачам українська версія "Самого удома" припала до смаку. В коментарях вони залишили масу позитивних відгуків.

Як повідомляв УНІАН, ансамбль "Рожаниця" опублікував на своєму YouTube-каналі кліп на пісню "Де ж те сито?». Це кавер на суперпопулярну пісню пуэрториканскому музиканта Луїса Фонсі.