"Сам у хаті": в мережі набирає популярності українська пародія на легендарний новорічний фільм (відео)
Артисти показали насмішніші сцени фільму "Один вдома" на український лад.
Український режисер зняв пародію на популярний новорічний фільм "Сам удома". Відеоробота під назвою "Сам у хаті" з'явилася в YouTube 17 грудня і за день зібрала 36 тисяч переглядів.
Головні ролі зіграли учасники шоу "Розсміши коміка" - команда "Наш Формат". Артисти зіграли пародії на самі смішні сцени фільму на український лад.
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Користувачам українська версія "Самого удома" припала до смаку. В коментарях вони залишили масу позитивних відгуків.
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