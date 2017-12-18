Американський репер Dizaster виступив на концерті Oxxxymiron у Києві з українським прапором на голові (відео)

Російський репер Oxxxymiron (Мирон Федоров) підготував для глядачів свого концерту в Києві незвичайний сюрприз. Під час його виступу на сцену вийшов американський репер Dizaster і перед виконанням їх спільного треку пов'язав на голову український прапор. Відео виступу виклав в YouTube Oleksandr Yushchenko.

Відзначимо, що поява американського співака не анонсувалася. За словами Oxxxymiron, на концерт у київському Палаці спорту прийшли понад 8 тисяч осіб.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 17 грудня, в Донецьку та Луганську виступив популярний російський співак Олексій Воробйов.