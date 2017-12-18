Американський репер Dizaster виступив на концерті Oxxxymiron у Києві з українським прапором на голові (відео)
14:52, 18 грудня 2017Суспільство
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Американський виконавець виступав з жовто-синьою "банданою" на голові.
Dizaster пов'язав на голову український прапор і виступав у такому вигляді / скріншот
Російський репер Oxxxymiron (Мирон Федоров) підготував для глядачів свого концерту в Києві незвичайний сюрприз. Під час його виступу на сцену вийшов американський репер Dizaster і перед виконанням їх спільного треку пов'язав на голову український прапор. Відео виступу виклав в YouTube Oleksandr Yushchenko.
Відзначимо, що поява американського співака не анонсувалася. За словами Oxxxymiron, на концерт у київському Палаці спорту прийшли понад 8 тисяч осіб.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика
Як повідомляв УНІАН, у неділю, 17 грудня, в Донецьку та Луганську виступив популярний російський співак Олексій Воробйов.
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