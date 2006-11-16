Народного депутата Кириленка пограбував російський ”гастролер”

У Дніпропетровській області міліція затримала 20-річного громадянина Росії, який у ніч на 12 листопада в селі Дослідне Дніпропетровського району пограбував будинок народного депутата України (фракція БЮТ) Івана КИРИЛЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.

За даними міліції, власником пограбованого будинку є дружина депутата Зінаїда КИРИЛЕНКО.

У ході попереднього слідства встановлено, що затриманий зі своїм поки невстановленим спільником розбили вікно та проникли до будинку. Звідти вони викрали двоствольну мисливську рушницю ІЖ-27 12-го калібру (зареєстровану на ім’я І.КИРИЛЕНКА), 6 набоїв цього ж калібру, фотоапарат, цифрову відеокамеру, два сувенірні пістолети у коробках, а також електробритву.

Частину пограбованого вилучено. 12 листопада за фактом крадіжки Дніпропетровський райвідділ внутрішніх справ порушив кримінальну справу (ст.ст. 15 і 185 ч. 3 Кримінального кодексу України).

У затриманого громадянина РФ (проживає у Воскресенську Московської області) також вилучено паспорт громадянина України, виданий Новомосковським РВ УМВС України в Дніпропетровській області на ім’я іншої особи.