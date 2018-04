Легендарний Джексон ”дав півня”

Виступ Майкла Джексона на церемонії World Music Awards в Лондоні розчарував прихильників співака: його обсвистали. Всупереч обіцянці виконати свій класичний хіт "Thriller" музикант обмежився декількома рядками з двох пісень - "We Are The World" і "Heal the World", повідомляє BBC News.

При спробі заспівати першу річ музикант не зміг узяти високі ноти, і звукорежисер вимкнув звук, відзначив кореспондент Reuters. Дитячий хор, з яким виконував пісню Джексон, витягав ноту без всесвітньо відомого співака. А пісню "Thriller" замість Джексона виконав молодий американський співак Кріс Браун (Chris Brown).

Фанатів Джексона не втішила ані куртка, кинута співаком в натовп, ані потиски рук слухачам, що стояли біля сцени. Прихильники, що стовпилися на вулиці, обурювалися, що Джексон не вийшов до них. Джексон прибув на церемонію WMA за премією Diamond Award, яку вручають музикантам, що продали більше ста мільйонів своїх дисків.

Лента.ру